古代封建社會，女子地位低下，即便是享盡榮華富貴的妃嬪，終究只是帝王的附屬品，甚至還面臨陪葬的命運。過去考古學家就曾發現，殉葬女子多半雙腿張開，調查後發現背後真相慘無人道。

根據《搜狐網》報導，眾多朝代都存在活人殉葬制度，對象包括奴隸、侍衛、妃嬪等，他們當中有些被活埋，有些被殺害後陪葬，而活人殉葬最早始於商周時期，那時奴隸並無人權，被貴族視為私有財產，因此一旦貴族去世，奴隸們也必須陪葬，以供主人在另一個世界使喚。

後來漢武帝認為活人殉葬太過殘忍而下令禁止，不料明朝朱元璋死前卻給孫子朱允炆留下遺詔，要求將未生育過的後宮嬪妃全部殉葬，據明末文學家毛奇齡所著的《勝朝彤史拾遺記》記載，「太祖以四十六妃陪葬孝陵，其中所殉惟宮人十數人」。後來朱允炆對這些殉葬宮女的父兄進行表彰和封賞，並授以「千戶」、「百戶」之職，其官位皆為世襲制，即所謂的「朝天女戶」。直至康熙時期，才終於下令廢除殉葬制度。

不過考古學家發現，殉葬女子多半雙腿張開，經查得知，原來是為了讓她們死後保住容顏，皇家會下藥讓他們失去意識，接著在後腦勺上開一個小洞，將水銀灌入嬪妃的身體中，並送入陵墓。此時她們還未完全死去，身體在水銀的作用下會極其痛苦，出現很多掙扎的情況，所以死後雙腿會呈現出被「掰開」的模樣。