美國佛羅里達州一名老翁近日首次探望未曾蒙面的孫子，沒想到在餐廳用餐時，突然心臟停倒地，好在隔壁桌坐著4位醫生，經緊急搶救下最終成功撿回一命。

綜合外媒報導，美國佛州一名男子艾迪（Eddy Montero）近日前往奧蘭多諾娜湖地區（Lake Nona Region）探望女兒以及未曾蒙面的孫子、孫女，沒想到一家人在餐廳用餐時，艾迪突然感覺身體不適，一陣頭暈後便倒下，當場心跳停止。

幸運的是，坐在艾迪一家隔壁桌的4名用餐客人，正好是任職於佛羅里達奧西歐拉醫院（Florida Osceola Hospital）的主治醫生布倫納（Nicole Brenner）及3名住院醫生，4人確認艾迪的狀況後立即對其進行CPR急救，並順利從死神手中搶回艾迪性命。

艾迪女兒表示，非常感謝當時在場的醫生們，他們猶如上帝一般拯救了父親的性命。主治醫生布倫納也驚訝表示，當天所發生的事情就像是命中注定，已經懷孕35周的她，由於大腹便便，導致急救時行動不易，擔心耽誤搶救時間，因此很感謝住院醫生的幫助，大讚3人表現非常專業。