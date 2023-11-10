看過《封神榜》的人肯定對殘暴無道、昏庸荒淫的紂王，及其寵妃妲己不陌生，歷史甚至將後者視為商朝滅亡的元凶，也是紅顏禍水的代名詞。不過妲己除了美艷動人，還極其聰慧，據傳她發明了一樣物品，至今已沿用數千年之久，那就是每個人用餐吃飯不可或缺的「筷子」。

根據《搜狐網》報導，紂王一直是「暴君」一詞的代言人，傳說他喜怒無常，對於吃飯更是挑剔，一旦菜色太燙、太冷或是不合口味，就會對廚師處以極刑，不少人淪為紂王的刀下亡魂。妲己也知道紂王很難伺候，為了避免其發怒，每次擺酒設宴便會親自品嘗菜餚。

有次妲己發現有幾道菜餚太燙，但是臨時要換也來不及，為了討紂王歡心，妲己急中生智，連忙取下頭上的玉簪，將菜夾起來吹涼後，再送入紂王口中，紂王吃到後由於食物溫度適中，因此龍顏大悅，還要妲己繼續天天餵。妲己便命工匠特製兩根長玉簪夾菜，這就是玉筷的雛形。

後來這個夾菜方式傳到民間，普通百姓用不起玉筷，就有了木筷和竹筷，時間一久，筷子漸漸成了民眾吃飯的主要工具。不過這項說法畢竟是傳說，後來考古學家在安陽侯家莊1005號殷商墓中發掘出的鋼箸，經考證其年代早於殷紂末期的紂王時代，顯然筷子是比紂王時期更早的產物。