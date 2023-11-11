南非一名野地嚮導過去在匹蘭斯堡禁獵區（Pilanesberg Game Reserve）曾目擊一幕震撼景象，一隻花豹盯上了體型大自己3倍的牛羚，接著抓準時機發起攻擊，而牠絕佳的戰鬥力令目擊者看了全身顫慄，直言當下雞皮疙瘩掉滿地。期間為了盡快制伏牛羚，花豹更使出「鎖喉功」，絕殺過程乾淨俐落。

根據YouTube頻道《Latest Sightings》分享的影片可見，一群牛羚正在野地休息，殊不知有一隻花豹正在不遠處埋伏。緊接著花豹便發起攻勢，殺得獵物措手不及，受到驚嚇的牛羚隨即從野地上跳起，四處奔逃，不過仍有一隻牛羚被花豹盯上，一個飛撲後就將利爪嵌進牛羚身軀不放，無論牛羚如何死命掙扎，也擺脫不掉掠食者。

為了擊倒體型比自己大3倍的牛羚，花豹除了拚盡蠻力，也懂得如何智取，當即使出鎖喉絕技，緊咬著牛羚的脖頸直到斷氣才鬆口，過程乾淨俐落。

野地嚮導喬蘭迪（Jolandie Prinsloo）表示，由於牛羚的體型比花豹大3倍，所以十分懷疑花豹的成功機率有多大，「直到牠將注意力集中在牛羚身上，接著一記飛撲，看得我全身起雞皮疙瘩…尤其是兩者的體型差異，實在是太令人難以置信了！」後來花豹便拖著戰利品，消失在草叢中。