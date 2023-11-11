英國康瓦爾郡（Cornwall）一戶人家的寵物貓走失，女飼主找了6天依舊音訊全無，直到出門遛狗時，愛犬突然拉著她往住家附近的樹林狂奔，這才在一處深達100英尺（約30公尺）的礦井中發現貓咪受困其中，經求助消防隊和動保團體後總算成功救回愛貓。

綜合外媒報導，米歇爾·蘿絲（Michele Rose）的貓咪毛克利（Mowgli）於10月20日走失，讓她著急萬分，找了6天依舊音訊全無，就在她幾乎快要放棄希望時，家中飼養的史賓格犬黛西（Daisie）在散步期間突然像發瘋似的，不斷在住家附近樹林裡來回狂奔，最後更帶著蘿絲一路往樹林深處走去，並在一處礦井前停下腳步。

蘿絲見狀低頭往礦井一看，才驚覺毛克利受困在深達30公尺的井裡，並立即求助當地消防隊和動保團體，但因為天色太昏暗，救援行動直到隔天早上才展開。事後有8名消防員抵達現場，並將綁著貓籠的繩索垂吊至井底，順利解救了毛克利。所幸毛克利經檢查，身體狀況良好，並無任何傷勢。

蘿絲事後表示，若沒有黛西的幫忙，毛克利恐怕至今仍受困在礦井裡，不知何時才會被發現，「黛西是一隻了不起的狗，堅持要我跟著牠，最終成功救了毛克利一命，真是太神奇了！」