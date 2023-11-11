「生同衾，死同穴」經常用來形容夫妻極為親密恩愛，意即兩人活著時同蓋一條被子，死後合葬在同一墓穴，過去大陸考古學家就曾在山西發現一座北魏時期的「擁抱墓」，墓葬中一對成年男女的骨架相擁，女子的無名指還戴著一枚銀戒，掀起熱議。

綜合陸網報導，2020年山西大同的房地產施工建設中，意外挖掘出距今約1500年前、北魏時期的一座同穴單棺合葬墓，男女墓主面對面相擁，男子右手搭在女子腰部，將其擁入懷中；女性墓主則枕在男子肩膀上，左手自然搭在對方腹部，左腿微微彎曲，且左手無名指戴著一枚銀戒指。兩人舉止親暱，姿態自然舒展。

研究人員透過人骨檢測分析推斷，男性墓主身高約161公分，死亡年齡落在29歲至35歲；女性墓主身高約157公分，死亡年齡為35歲至40歲之間。

另外，骨骼分析指出，男性墓主右臂存在未癒合的感染性骨折創傷，並因敗血症而死；女性墓主骨骼較為健康，但並非與另一半同時死亡，很可能在對方死後不久，因一氧化碳中毒而亡。兩人死後在身體仍柔軟時一同下葬，並被擺成了相擁的姿勢。而根據墓葬形式和陪葬品來看，兩人皆是平民。