Not fake but a lot of people have been asking me about it so I thought I'd write a bit about it.



This woman was one of over 100 skeletons found in an Anglo Saxon cemetery under a primary school playground in the village of Oakington in Cambridgeshire in 2015. https://t.co/SKavIHW2en — Fake History Hunter (@fakehistoryhunt) May 18, 2020

2015年英國考古學家在劍橋郡奧金頓村小學操場下的盎格魯撒克遜公墓中，發現上百具骸骨，其中一具女性遺骨竟遭到現代天然氣管線穿身而過，不偏不倚貫穿其頭骨，獵奇畫面令人嚇出一身冷汗。

根據網路上瘋傳的照片顯示，一條天然氣管道正好貫穿一位千年前的盎格魯撒克遜（Anglo Saxon）婦女頭骨，而她埋在一個先前未曾被發現的6世紀墓地裡，畫面看起來怵目驚心。

事實上這幕駭人景象出自BBC紀錄片《King Arthur's Britain: The Truth Unearthed》的截圖，該紀錄片於2018年播出，根據節目指出，公墓受到現代天然氣管道的干擾，以機器鑽孔掘入的方式，正好穿過一具女性骸骨。

不少網友看見這幕獵奇畫面後，紛紛留言直呼「千年以後還要受此劫難，也太倒楣了」、「所有力量都衝到她的頭上」、「這下應該徹底感受到現代科技的威力了吧」；也有人提到這是使用「水平定向鑽井」鋪設天然氣管道，工人們在不知情的情況下貫穿了死者頭骨。