奧地利一名女富豪因為祖母過世，繼承了一筆鉅額遺產，但她無法認可這種「不勞而獲」的事情，於是決定拿出2500萬歐元（約新台幣8.5億），並海選50人組成委員會，共同決議這筆錢究竟該怎麼花。

根據《BBC》報導，奧地利的31歲女子瑪琳（Marlene Engelhorn）是德國化學和製藥公司「巴斯夫（BASF）」創辦人的後裔，2022年祖母過世後，瑪琳繼承了一大筆遺產，「我繼承了一筆遺產和因此得到的權力，但全是不勞而獲，這個國家甚至不想對這筆財產徵稅。」據悉，奧地利在2008年廢除遺產稅，瑪琳認為這並不公平，甚至在祖母過世前就想捐出90%的財產。

瑪琳表示，如果政府不履行義務，重新分配這筆遺產，「那麼我就必須重新分配我的財產。」於是她組成了「財產再分配委員會（Good Council for Redistribution）」，隨機向1萬名16歲以上的奧地利公民發送邀請函，再從中選出50人參與，以及15名替補成員，這些中選人員必須共同討論，如何花費瑪琳拿出的部分財產2500萬歐元，同時瑪琳對結果沒有否決權，「我把資產交給這50個人，並相信他們。」

不過瑪琳強調，這50人的職責所在是討論「遺產該花在何處」，他們只能得到每個周末參與會議的差旅費1200歐元（約新台幣4萬），並且如果他們做出的決定沒有得到大多數人的支持，這筆遺產最終仍會回到瑪琳的手中。