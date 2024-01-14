澳洲一名女子聽到家裡出現詭異嘶嘶聲，原本不以為意，以為只是冷氣的聲音，結果要去冰箱製冰機裝水時，又聽到第二次嘶嘶聲，隨後一條毒蛇的尾巴就從出水口滑了出來，讓女子嚇得急忙求助，捕蛇專家抵達現場後，也對毒蛇出沒的位置感到驚奇不已，直言是他從業25年來第一次見。

綜合外媒報導，澳洲阿得雷德山（Adelaide Hills）一名女子奧里希特（Gail Auricht）日前聽完廣播、關掉收音機後，突然聽到詭異的嘶嘶聲，起初她以為是冷氣壓縮機的聲音，沒有太過在意，未料當她走近冰箱，準備從冰箱門上的製冰機裝水和冰塊時，再度聽到嘶嘶聲，隨後一條有毒性的紅腹黑蛇（Red-Bellied Black Snake）從出水口滑了出來。

奧里希特憶述，一開始她只看到蛇的下半身，且蛇似乎卡住了，正緩慢地挪動身體，「牠用了很大的力氣把門拉開，觸發了冰箱的警報。」當時奧里希特距離冰箱門只有與肩同寬的距離，她很慶幸沒有伸手開冰箱，並且對眼前的景象感到驚奇，「這有點不真實，因為我以前從未看過蛇掛在冰箱上，這確實讓我屏住了呼吸。」

奧里希特努力保持冷靜向鄰居求助，對方幫忙打電話給當地的捕蛇公司，捕蛇專家亨佩爾（Simon Hempel）很快抵達現場，小心翼翼地將蛇解救出來，裝進袋子中。亨佩爾表示，從業25年來他在很多奇怪又神祕的地方抓過蛇，但這次的經驗非常不同，「我看過冰箱底下的蛇，沒看過卡在製冰機出口的，這很不常見，我想我這輩子可能只會遇到這麼一條蛇。」