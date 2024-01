泰國一名63歲婦人到市場買貝類,未料回家煮熟享用時,突然發現一個貝殼裡藏著一顆6.8克拉的珍珠,且經過相關單位鑑定,確認這是一顆真實且價值不菲的的「美樂珠」,讓婦人開心不已,目前正在考慮是否賣出珍珠,貼補經濟負擔。

根據《The Thaiger》報導,泰國洛坤府一名63歲婦人瓦薩娜(Wassana Phonmai)去年年底某天突然嘴饞,於是到市場向海鮮攤販購買5公斤貝類,回家後煮熟沾醬食用,當她正在吃蛤蜊時,突然發現一顆圓形、灰白色,尺寸不是很大的異物,她一眼就看出來這是價值昂貴的美樂珠(Melo Pearl)。

瓦薩娜趁著到曼谷出差時,將珍珠交給「國家寶石和珠寶研究與發展所(National Gem and Jewelry Institute of Research and Development)」進行檢驗,結果證實這是一顆貨真價實且重量達6.8克拉的珍珠,並頒發證書給她,讓她開心不已,然而瓦薩娜透露,她最近經濟負擔沉重,急需大量金錢,所以正在考慮是否售出珍珠。

據悉,美樂珠的外表有如陶瓷般的晶亮光澤,顏色呈橘黃、橘紅、淺黃或米黃色,其中以接近成熟木瓜的橙色最為珍貴,加上只能仰賴自然採收,無法透過人工養殖取得,因此數量較稀少,價值也非常昂貴,2003年6月在香港寶漢拍賣會上,一顆20公克的美樂珠標出高價,以270萬美元(約8231萬元新台幣)價格拍出,當時創下單顆珍珠最高價的世界紀錄。