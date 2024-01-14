泰國一名63歲婦人到市場買貝類，未料回家煮熟享用時，突然發現一個貝殼裡藏著一顆6.8克拉的珍珠，且經過相關單位鑑定，確認這是一顆真實且價值不菲的的「美樂珠」，讓婦人開心不已，目前正在考慮是否賣出珍珠，貼補經濟負擔。

根據《The Thaiger》報導，泰國洛坤府一名63歲婦人瓦薩娜（Wassana Phonmai）去年年底某天突然嘴饞，於是到市場向海鮮攤販購買5公斤貝類，回家後煮熟沾醬食用，當她正在吃蛤蜊時，突然發現一顆圓形、灰白色，尺寸不是很大的異物，她一眼就看出來這是價值昂貴的美樂珠（Melo Pearl）。

瓦薩娜趁著到曼谷出差時，將珍珠交給「國家寶石和珠寶研究與發展所（National Gem and Jewelry Institute of Research and Development）」進行檢驗，結果證實這是一顆貨真價實且重量達6.8克拉的珍珠，並頒發證書給她，讓她開心不已，然而瓦薩娜透露，她最近經濟負擔沉重，急需大量金錢，所以正在考慮是否售出珍珠。

據悉，美樂珠的外表有如陶瓷般的晶亮光澤，顏色呈橘黃、橘紅、淺黃或米黃色，其中以接近成熟木瓜的橙色最為珍貴，加上只能仰賴自然採收，無法透過人工養殖取得，因此數量較稀少，價值也非常昂貴，2003年6月在香港寶漢拍賣會上，一顆20公克的美樂珠標出高價，以270萬美元（約8231萬元新台幣）價格拍出，當時創下單顆珍珠最高價的世界紀錄。