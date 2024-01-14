大陸黑龍江哈爾濱冬季雖然氣候嚴寒，但雪花紛飛的景色十分美麗，因此成為熱門的旅遊景點。最近有遊客在哈爾濱街頭看見搞笑畫面，一隻鴿子疑似被遊客大量餵食，整個身體胖成一顆球，脖頸處還胖出一圈「游泳圈」，讓網友全都笑翻了。

根據陸媒報導，黑龍江哈爾濱近日成為大陸旅遊熱門景點，不但帶動了當地的經濟，就連動物們也跟著「享福」，一名網友在社群平台分享，在哈爾濱中央大街上看見一隻「胖成一顆球」的鴿子，脖頸處還有一圈厚厚的「游泳圈」，驚人的體型被原PO笑稱牠簡直就是一隻「鴿豬」。

有人看到照片後，在留言區貼出幾個月前的照片，表示當時鴿子的體型還很正常，誇張的對比立刻引發網友熱議，大家紛紛留言，「沒放大前還以為是2隻」、「一開始還以為是2隻鴿子擠一塊取暖」、「幾年前牠們還是一群有下顎線的帥鴿」、「還飛得起來嗎？」、「不說是鴿子，我還以為是什麼土雞呢」、「這也太胖了，鴿子們還健康嗎？」。

不過有網友指出，這是鳥類過冬的常見現象，休息時會故意炸開羽毛，讓空氣填充進縫隙中，製造保暖防寒的作用，「不是吃胖了，牠飛起來就會恢復正常體型」、「這是冬天凍的，炸毛了取暖，天暖了就不炸毛了」、「天冷的時候鴿子會炸起羽毛，看起來蓬鬆變大，是為了保暖」。