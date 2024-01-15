搭飛機時最怕遇到製造麻煩的乘客，近日國外一名空服員匿名爆料，稱同業之間替「奧客」取了祕密代號「菲利浦」，一旦被冠上了這個標籤，接下來整趟航程中，將會得到空服員的「特殊待遇」，另外他也公開了最讓空服員頭痛的NG行為。

根據《太陽報》報導，國外一名匿名的空服員透露，同業中針對「奧客」取了一個代號「菲利浦（Philip）」，一旦被貼上標籤，代表在接下來的航程中，將會得到糟糕的服務。空服員進一步解釋，「菲利浦」源於「PILP」的縮寫，意指「我想揍的乘客（Passenger I'd Like to Punch）」，隨著時間推移，這個代號變得更加隱晦，像是一名普通男性的名字。

另外，空服員也公開最容易被視為「奧客」的NG行為，像是狂按服務鈴，雖然乘客有權要求機上服務，但空服員本來就會定期在走道上移動，提供飲品或餐點服務，因此除非是非常重要且緊急的事情，建議最好在座位上耐心等待；另外，在飛機上哭鬧的小孩並不會造成空服員困擾，反而不斷抱怨小孩噪音的乘客更讓空服員頭痛。

還有許多乘客認為他們有權拍攝自己的不滿或和空服員的互動，但包含達美航空、美國航空、聯合航空、西南航空等多家航空公司都有規定，禁止乘客在未經同意的情況下拍攝公司員工，空服員也不喜歡他們在認真執行航空規則時被無禮的乘客拍攝。