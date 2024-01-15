美國一名男子和家人很多年沒有聯絡，某天家人接獲男子的死訊，政府相關單位將遺體火化後，把骨灰交給家人保管，未料過了3個月，男子卻突然現身，眾人才驚覺他還活著，一切都只是一場烏龍。

根據《每日郵報》報導，美國奧勒岡州一名23歲男子蔡斯（Tyler Chase）在去年9月被法醫宣判因服藥過量而死亡，並通知他的家人，遺體在10月1日火化，隨後相關單位將骨灰交還給家人保管。豈料3個月後，蔡斯的家人再度接到法醫辦公室的電話，稱蔡斯其實人還活著，讓家人們震驚不已，她的表妹受訪時表示「我們差點失去他，很難相信這種事情居然會發生，這太不合理了。」

報導指出，蔡斯已經很多年沒有和家人聯絡，且因為毒癮問題無家可歸，一直以來都居住在戒毒康復中心，某天蔡斯的糧食援助福利突然中斷，於是前往國土安全部詢問，對方要了他的個資和身分證後，表情突然變得很困惑，他才知道自己已經被「宣判死亡」。

後來法醫辦公室的工作人員找到他，向他承認錯誤並道歉，解釋當初那名死者的身上有蔡斯的錢包和臨時身分證，因此調查人員認定死者是蔡斯，才會導致這起烏龍，不過法醫辦公室並未公開死者的真實身分，只透露已經將消息通知死者家人。

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