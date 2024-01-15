國外研究團隊在南美洲國家智利的南極領地，發現一隻罕見的企鵝，牠身上的羽毛不同於一旁同類的黑白相間，幾乎全身雪白，在一群企鵝中非常顯眼，研究人員指出，這隻企鵝因為罹患「白變症」，導致皮膚色素喪失，外觀才會如此特別，但也因為過於顯眼，容易被掠食者看見、成為獵物。
綜合外媒報導，攝影師雨果（Hugo Alejandro Harros Guerra）在智利南極領地的一處基地發現一隻白色的巴布亞企鵝（Gentoo Penguin），巴布亞企鵝通常擁有黑白相間的羽毛，頭頂上有一個白點，然而影片中出現的企鵝，幾乎全身的羽毛都是白色的，雙翼呈現淡淡的粉色，脖頸部分則為淺灰色。
報導指出，這隻白色企鵝罹患「白變症」，導致皮膚色素喪失，與「白化症」最大的不同，就是白化症動物的眼睛通常呈粉色、紅色，白變症動物的眼睛則為深色。然而特殊的毛色讓這隻企鵝在同伴中非常顯眼，容易成為掠食者的獵物，增加生存難度，這也是在野外很少見到白變或白化動物的原因。
生物學家茱莉安娜（Juliana Vianna）表示，這並不是第一次在該巴布亞企鵝群體中發現白變症案例，最後一次目擊記錄是在8年前，因此研究人員推測，這次發現的白色企鵝很可能就是8年前看見的那隻，或是牠的後代。
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