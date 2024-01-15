印度一名4歲男童日前搭乘父親的機車回家，當時他坐在機車前座，途中卻遭「隱形凶器」風箏線割喉，脖子上留下一道深深的傷口，並流出大量鮮血，儘管父親緊急將他送醫搶救，男童仍在抵達醫院前不幸身亡。

根據《NDTV》報導，這起事件發生在古吉拉特邦，近日當地正在舉行風箏節（Uttarayan festival），默希薩格爾縣（Mahisagar）一名4歲男童馬奇（Tarun Machhi）於本月14日搭乘父親的機車準備回家，途中卻慘遭「隱形凶器」風箏線割喉。

警方透露，男童當時坐在機車前座，脖子遭風箏線割傷後，立刻流出大量鮮血，在送到醫院急救以前就不治身亡，脖子上還清晰可見一道很深的傷口。

當地緊急救護人員受訪指出，古吉拉特邦至今已經發生至少66起類似事件，很多人都因風箏線受傷，其中以阿默達巴德（Ahmedabad）為大宗，多達27起，巴羅達（Vadodara）則發生7起，當局將針對類似事件展開調查。

風箏線看似平凡，卻是隱藏的致命凶器，過去印度也發生多起風箏線傷亡事件。2023年3月，德里東北部一名36歲女子巴德娃潔（Vinki Bhardwaj）騎著滑板車下班回家，行經沙斯特里公園地區（Shastri）時，突然有一條風箏線飛來，導致她的頸部割傷，當場濺血，所幸送醫急救後沒有大礙，狀況也逐漸穩定下來。