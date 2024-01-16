印度各地發生多起猴子攻擊事件，除了人以外，動物也成為受害者，馬哈拉施特拉邦2處城鎮的居民指出，他們親眼目睹猴群把小狗帶到高處後丟下，讓小狗活活摔死，不過這個行為很可能出於「報復」，因為狗群曾殺死一隻幼猴。

根據《每日星報》報導，印度馬哈拉施特拉邦城鎮曼傑萊加奧恩（Majalgaon）和拉富爾（Lavul）的居民指出，他們親眼目睹了當地的猴群，將小狗拖到樹上或建築物的頂樓，再從高處丟下，讓牠們活活摔死，且「受害狗」的數量多達250隻。

居民稱，猴群的行為很可能是一種報復行動，因為狗群殺死了一隻幼猴，於是猴群決定討回公道。而猴群的暴力舉動也讓居民們活在恐懼之中，因為部分猴子也曾試圖攻擊人類。

報導指出，這並不是印度第一次發生猴子攻擊事件，去年（2023年）12月，卡納塔卡邦（Karnataka）一名6歲女童原本和祖父坐在家中2樓陽台聊天，未料一群猴子突然闖入，將女童逼到屋頂邊緣，最終不慎失足墜樓，倒在血泊中喪命。

除此之外，11月也發生類似事件，當地一名66歲男子在家中上廁所，突然遭到一群闖入的猴子攻擊，他的手臂被嚴重咬傷，等家人發現時他已經倒在血泊中，送醫急救後仍因失血過多不治身亡。