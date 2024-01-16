皇帝上朝是清宮劇中常出現的場景，皇帝和大臣們一早聚集在大殿中，討論政務該如何處理，然而大陸歷史學者指出，皇帝和大臣上朝並不在大殿中，而是在室外，而且隨著時代演變，上朝的次數也越變越稀少。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，清代的皇帝和其他朝代的皇帝一樣會上朝，尤其是康熙帝，形成了「御門聽政」的制度，皇帝只要待在京城、沒有出巡，每天一早就會在乾清門前聽政、聽取百官奏事。

毛立平表示，一般清宮劇中，皇帝上朝都在大殿裡面，但清代上朝其實是在室外，皇帝坐在乾清門前，百官則立於乾清門廣場。此外，紫禁城最大的宮殿太和殿室內空間並不大，容納不了太多官員，且官員也不能離皇帝太近，這就是清代在室外上朝的主要原因。

毛立平提到，明代確立了內閣制度後，大臣的奏疏都是交由內閣處理，皇帝再根據內閣擬出來的意見決定批覆，接著下發給各部院執行，只要這個流程沒有出現問題，上不上朝其實並不重要，而且上朝費時又費力，效率也不見得能提高，所以後來的早朝逐漸演變為一種儀式，是皇帝勤政的象徵，明代皇帝即便幾十年不上朝，政務也能照常運作。

而清代的每天「御門聽政」制度，康熙帝之後的皇帝認為沒有必要，於是逐漸改成三日一朝或五日一朝，之後更是只在覺得有必要時才召集早朝。除此之外，皇帝如果有緊急的事務需要商討，也會主動召集各部院的大臣，到後來雍正帝建立軍機處，皇帝和軍機大臣商議事務的頻率變高，成為除了批閱奏摺以外，皇帝處理政務的主要方式。