南宋高宗年間，多次與金國展開戰爭，當時金兵配備新型鎧甲，防護力極強，利刃幾乎刺不穿，南宋將領竟持古老打擊兵器「鐵錘」，就把敵人的精銳軍隊打跑，也讓後世懷疑真實性，專家嘗試打造出古代兵器與鎧甲實測，結果出乎意料。

根據大陸節目《超級古兵器》報導，清代文學小說《說岳全傳》描述南宋高宗年間，金國精銳軍隊「鐵浮屠」配備超級鎧甲「冷鍛甲」，防護力極高，使軍隊所向無敵，而南宋名將岳雲只拿鐵錘應戰，沒想到竟帶領軍隊打勝仗。

古代軍事專家李克峰提到，最早打擊兵器出現於木石時代，例如砍、砸類的石斧，屬於利用槓桿原理的武器，直到出現金屬青銅鐵器後逐漸沒落，未料宋朝又重新興盛，因為錘頭能產生很大的動能，殺傷力比棒類武器大，就算敵人穿厚重鎧甲，仍能給對方致命一擊。

大陸鑄劍師復原宋代最強近戰兵器「手刀」，實驗過程用手刀砍向穿冷鍛甲的豬肉，發現只有部分甲片脫落，豬肉毫髮無傷，表示利刃無法砍斷鎧甲，之後參考《宋史．岳飛傳》內容，指岳雲打仗時手握兩鐵錘，一個就重達80斤（約40公斤），撇除小說的誇張成分，以符合人體力學的角度，打造出3公斤的鐵錘，發現在鐵錘重擊下，冷鍛甲出現變形，豬肉雖未有傷痕，但骨頭明顯斷裂，內臟嚴重受損，表示冷鍛甲確實難防鐵錘。