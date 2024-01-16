日本一名女子愛上公司已婚主管，甚至發展出不倫戀，對方稱會與妻子離婚，未料兩人的事被正宮發現，跑來與她對質，並拿出照片等相關證據，她才發現自己並非唯一的小三，公司另一名女同事也與主管發生關係，讓她瞬間崩潰。

根據《ananweb》報導，28歲紗英（化名）2年前換新工作，遇到一名聲音具有磁性的40歲男主管，讓她深深著迷，由於主管已經結婚，而她也有交往對象，所以起初並未把對方當戀愛對象，直到參加公司一場聚會，她正好與主管坐在一起，讓她心動不已，日後她在工作上都積極表現，希望可以獲得主管的注意。

紗英有一天與主管加班到深夜，對方主動邀約請吃晚餐，之後她以回禮為由約吃飯，不久就發展出地下情，紗英便與男友分手，她和主管經常私底下約見面，飽餐一頓就奔飯店「辦正事」，若聊到主管的妻子，男方就會稱已對老婆沒興趣，甚至想離婚，但最後都以要從長計議而不了了之，紗英始終相信這個說詞，選擇默默忍受。

未料主管妻子早就發現異狀，找來徵信社調查，不僅拍到男方走進紗英公寓的畫面，還有與其它女性牽手的照片，紗英對質過程中，才知道主管還有「小四」，對方是公司另外一個部門的女同事，最終主管被調離原單位，並與妻子離婚，紗英也被安排調走，但她選擇主動離職，不再與主管聯絡，表示「我覺得被出賣了，自己像是傻子，我把一生都奉獻給他。我才意識到婚外情沒有好結局，現在也在反省了」。