大陸考古學家在陝西西安的白鹿原地區發現兩座漢墓，雖然規模很小，但出土鼻塞、玉琀等物引關注，其用於塞住墓主人的九竅，專家解釋，漢朝人認為靈魂能附在他人身上，使用玉石等堵身上的孔洞，能防止靈魂出竅，達到羽化升仙的作用。

根據《探索．發現》報導，陝西西安白鹿原地區出土編號3、4的漢墓，墓葬規模不大，但找到兩個鼻塞，還有放在嘴中的玉琀，先前還曾在江西省南昌市的海昏侯墓發現「肛塞」，是一塊精美打磨紋飾的玉石，塞在海昏侯劉賀的排泄口內。

大陸西安市文物保護考古研究院副研究館員朱連華提到，玉質竅塞在漢墓很常見，一般只有皇室成員、王侯將相才會用，漢朝人認為，人死後靈魂會附在他人身上，為了防止靈魂出竅，所以才要堵住，人才可以死後復生，也就是「羽化升仙」。

據北京故宮博物院介紹，玉塞最早出現於春秋時期，東周墓中出土圓柱形塞，用於填塞死者的孔竅，大多是耳朵和鼻子，直到西漢才出現成套的玉塞，部位是眼、耳、鼻、口、肛、生殖器，稱為九竅塞，但一般只用鼻塞、耳塞、口唅和肛塞，女性墓則會多塞生殖器。

有些王侯墓主人已使用玉覆面，眼部已有遮蓋物，所以就不再用掩蓋，而目前發現完整的九竅塞較少。竅塞主要防止人的精氣外洩，有些口琀的造型是「蟬」，意味希望能和蟬一樣脫殻重生，達到生命的延續，同樣也是有羽化成仙的意思。