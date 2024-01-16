在一般人的印象中，古代女子的社會地位較為低下，不但要遵守三從四德，還必須保守貞節，不能隨便拋頭露面，然而大陸歷史學者指出，宋朝以前、甚至是宋朝初期，女子的社會地位和自由度並不低，離過婚、生過孩子的婦女都可以再嫁，像漢武帝的媽媽就離過婚，還和前夫育有1女，仍嫁給漢景帝。

大陸清華大學歷史系教授張國剛指出，古代官方對女性的限制很多，但在宋朝以前的民間不明顯，也不要求女性必須保守貞節，離過婚、生過孩子的女性都有機會再嫁，像漢武帝的媽媽就曾離過婚，還和前夫育有1女，但最後仍嫁給漢景帝，甚至能當上皇后；而唐朝女皇帝武則天和唐玄宗的寵妃楊貴妃，也都先後嫁過2任丈夫。

張國剛表示，在當時大部分的人更在乎門當戶對，只要有足夠的身分地位，有沒有結過婚並不重要，反之如果沒結過婚，但身分地位很低的女子，男方就不會娶她當正妻，頂多納為小妾。

漢朝開國元勳張良的妻子曾離過5次婚，嫁給張良前，還嫌棄對方太窮而不願出嫁，由此可知，當時有身分地位的女子是稀缺資源，才能反過來挑選結婚對象，唐朝婦女甚至可以主動提出離婚。

張國剛認為，到了宋朝之後，因為佛教儒化、宋明理學的發展，以限制女性、壓縮女性自由來維護禮教秩序，導致女性在社會上的地位逐漸下降，且有越來越嚴重的趨勢，像在宋元時期不曾見過的貞節牌坊，到了明清兩代就開始大量出現。