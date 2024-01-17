美國一名男子潛水尋找巨齒鯊的牙齒化石時，突然遭到一隻埋伏在混濁河水中的鱷魚攻擊，他的頭皮被撕下一大片，手臂也被嚴重咬傷，所幸他冷靜應對、成功逃離，送醫後頭部縫了34針，留下一道駭人的U形傷疤，男子表示，如果當時他頭部沒有綁上GoPro，很可能腦袋已經被鱷魚咬爆了。

Terrifying moment alligator emerges from murky water to clamp down on shark tooth collector's HEAD as he was snorkeling for huge megalodon fossils https://t.co/K5MtwejW72 pic.twitter.com/1p5alzoRxz — Daily Mail Online (@MailOnline) January 16, 2024

根據《每日郵報》報導，美國男子海姆（Jeffrey Heim）是一名巨齒鯊牙齒收藏家，經常四處尋找巨齒鯊的牙齒化石，2021年他到佛州的米亞卡河（Myakka River）潛水尋寶，突然被埋伏在混濁河水內的鱷魚攻擊，「在我意識到之前牠已經咬了2次。」所幸當時海姆的頭上綁著GoPro相機，不但記錄了恐怖攻擊的瞬間，還救了他一命，「如果沒有GoPro，我的頭就會被咬爆。」

海姆近日受訪憶述當時的狀況，他當下沒有感覺太害怕，「因為完全出乎意料，一眨眼事情就發生了。」在意識到被鱷魚攻擊後，海姆第一反應就是掙扎，但以他多年和鱷魚打交道的經驗，當鱷魚再度攻擊時，他很快就平靜下來，並緩慢後退，「不能猛烈撲打、濺出水花，讓自己表現得像個獵物，所以我努力保持冷靜。」

海姆順利逃脫後，爬到河岸附近的一間餐廳求救，隨後被緊急送往醫院治療，他並不清楚自己的受傷程度，只依稀感覺被撕下一大片頭皮，醫護人員在海姆頭皮上縫了34針，留下一道駭人的U形傷疤，此外他的手臂也被嚴重咬傷。

儘管經歷了生死關頭，海姆仍懇求野生動物官員不要殺死這隻鱷魚，然而當官員靠近鱷魚準備捕捉時，突然出現戲劇性的一幕，一隻長13英尺（約3.9公尺）的巨鱷躍出水面，殺死了攻擊海姆的鱷魚。如今2年過去，海姆並未受到這場恐怖襲擊的影響，仍持續在各個水域中尋找巨齒鯊的牙齒化石。