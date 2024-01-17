清朝乾隆帝的「清裕陵」有六大謎團，其中之一就是「乾隆棺木鬼頂門」，東陵大盜孫殿英盜墓時，因為乾隆棺木頂住石門，不得不使用炸藥炸開，後來棺木被放回原位，卻離奇地再度移動，讓清理現場的工作人員都嚇壞了，不過有專家指出，乾隆棺木自主移動的原因，是因為地宮嚴重的積水問題。

根據陸媒報導，曾任清東陵文物管理研究室主任的徐廣源在著作《清皇陵地宮親探記》中，列出了乾隆陵墓「清裕陵」地宮的六大謎團，其中之一就是「乾隆棺木鬼頂門」之謎。

孫殿英1928年盜挖清裕陵，過程中順利打開地宮前3道石門，第4道石門卻怎麼都推不動，無奈之下只好用炸藥炸開，進入墓室後，發現竟是一具巨大的棺木頂住了門，隨後又在棺木中找到乾隆的遺骨，才得知頂門的就是乾隆的棺木。

同年8月底，清朝末代皇帝溥儀組成「清室善後委員會」，復原被破壞的地宮，並將棺木放回原本的位置固定，未料到了1975年，清東陵文物保管所工作人員再度開啟地宮時，乾隆的棺木又離奇移動，頂住了未被破壞的第三道石門。

然而清裕陵地宮內的每一具棺木，4個角各有一塊重達數百斤的龍山卡棺石，將棺木牢牢固定在棺床上，究竟乾隆的棺木是如何「掙脫」，在當時讓許多專家學者都百思不得其解。

大陸河北遵化市文旅局旅遊發展科科員謝靜指出，孫殿英是在1928年7月盜墓，正值雨季，清裕陵地宮滲水，至今仍可在天花板看到滲水的痕跡，且從牆壁上留下的黑色水痕可知，當時地宮積水達2公尺深，讓乾隆的棺木浮了起來，等盜墓者將地宮內的水抽乾後，棺木正好落在石門前的位置，才會造成推不動的現象；到了1975年時，乾隆的棺木也是因為積水而移動。

謝靜表示，雖然棺木4個角都有卡棺石，但早在孫殿英盜墓以前，清裕陵地宮就出現嚴重滲水、積水問題，所以棺木已經被浸泡到有些腐朽，很有可能會從卡棺石中脫離出來。