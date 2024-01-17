大陸廣西靖西東南部有一個神秘峽谷，動物到峽谷附近喝水都會消失，不僅如此，當地還流傳「埋有黃金」的說法，相傳北宋年間，壯族首領兵敗後躲藏於峽谷，並留下大量金銀珠寶，未料村民前往挖寶後，卻在峭壁上發現許多棺材。

根據大陸節目《經典傳奇》介紹，廣西靖西東南部的通靈大峽谷內長滿植被，四周有懸崖絕壁、瀑布及暗流，每到傍晚時就會產生霧氣，當地居民提到，許多牛隻等牲畜靠近峽谷喝水都會莫名失蹤，認為裡面可能有巨型猛獸，所以許多人都不敢進去。

不僅如此，據傳北宋年間，西南邊陲曾是壯族首領儂智高的根據地，他在靖西安德鎮建立南天國，自稱仁惠皇帝，後來起兵兵敗，帶領部下與金銀珠寶一路向南，將黃金藏在通靈大峽谷，因而有了「藏金洞」的說法，村民組織團隊進峽谷尋寶，並未發現任何猛獸和黃金，卻在峭壁高處發現一具具棺材，也就是所謂的懸棺。

大陸廣西文物考古研究所研究員李珍提到，當地祖先最初住在峽谷的洞穴內，之後才搬出來生活，不過死後會將屍體葬回洞內，這種葬法稱為「崖洞葬」，希望逝者能與先祖會合，讓靈魂不被外界打擾，而「藏金洞」應該只是古人借用的傳說，此外牲畜進入峽谷後，由於內部結構複雜，動物容易迷路，再加上空氣稀薄，最終走不出來而喪命。