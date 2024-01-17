大陸山東一間公司的員工近日發現，冷氣散發出一股異味，於是請冷氣安裝師傅來拆除並安裝新冷氣，未料舊的機器裡藏了一窩蝙蝠，數量約20隻，師傅用力晃動，小蝙蝠和大量的蝙蝠糞便就會掉落，罕見的場景讓師傅感到震驚不已。

根據《星視頻》報導，山東濱州一名冷氣安裝師傅到當地某公司更換冷氣，現場有一台舊的冷氣需要拆除，未料過程中卻發現冷氣內藏有一窩蝙蝠，從網路流傳的影片可以看到，師傅猛烈搖晃掛在牆上的冷氣，邊搖邊掉出一隻隻蝙蝠，冷氣下方的桌子上則滿是蝙蝠糞便，洗手池內也接到近20隻仍在扭動的蝙蝠寶寶。

冷氣師傅表示，公司員工向他透露，之前使用冷氣時就經常聞到異味，沒想到裡面竟成了蝙蝠窩。罕見的現象讓冷氣師傅也震驚不已，並提醒大家一定要定期檢查、清理、維護家裡的電器，避免類似情況發生。

過去浙江杭州一戶人家也出現類似狀況，根據《錢江視頻》報導，事件發生在2020年7月，李姓女子聽見家中冷氣機傳出詭異聲響，起初以為是老鼠，請來維修工人幫忙，未料一把冷氣打開，瞬間飛出10多隻蝙蝠，「我老公膽子小，那個維修工的膽子也小，都是我把窗戶打開，讓牠們能飛出去。」後來維修工人坦言，因為當初安裝冷氣時，未把孔洞的膠泥封上，才會讓蝙蝠入侵冷氣。