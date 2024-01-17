澳洲一名男子從2013年開始，每年都會在經營的農場內發現蟾蜍屍體，大多數內臟都被掏空，還有一部分慘遭肢解，最近他新建了一座水塘，未料卻成「命案現場」，每天至少會出現一隻蟾蜍屍體，讓他困惑又好奇，於是決定架設監視器，調查「凶手」到底是誰。

根據《澳洲雅虎》報導，澳洲男子Leigh在昆士蘭經營一座種子農場，自2013年開始，經常在農場內看見海蟾除（Cane Toads）的屍體，大多數的時候屍體已經乾掉，且內臟被掏空，有時甚至沒有腿，Leigh透露，每年大約會看到30具蟾蜍屍體，今年因為夏季連續降雨，導致蟾蜍數量暴增，他現在每天都能看到至少一隻蟾蜍屍體。

近日Leigh在社群平台發文，表示最近在農場內新建了一座水塘，沒想到卻成了絕佳的「謀殺現場」，讓他無奈地說，「海蟾蜍謀殺之謎，是誰把我新建的水塘平台當成屠宰場？」據悉，海蟾蜍原產於中南美洲，後來被引入澳洲，因為身上有毒腺，在當地幾乎沒有天敵，成為危害原生態的入侵物種。

報導指出，已經有研究發現朱鷺（Ibis）和澳洲水鼠（Rakali Water Rat）等動物，會清除海蟾蜍身上的毒腺後，再食用其他身體部位。目前Leigh已經在水塘旁架設監視器，他推測大量殺害蟾蜍的主要凶手應該是澳洲水鼠，少部分由朱鷺消滅，生活在水裡的烏龜則負責解決吃剩的屍體。