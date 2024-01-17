明神宗萬曆皇帝的定陵1958年被發掘，開棺後發現他的遺體姿勢奇怪，不同於過去常見的平躺直臥式，反而呈現側臥，手中還拿著一串念珠，像是側躺睡著了一樣，大陸考古學家對此感到好奇，進一步推測可能和宗教有關。

大陸導遊房博在微博指出，明十三陵定陵中萬曆帝的棺木被打開，發現遺體臉部朝西北，腳則是朝東南方，左手放在胯部，右手枕在頭下方，手中握著一串念珠，不同於常見的平躺直臥式，不僅如此，他的左腿伸直、右腿彎曲，呈現仰面的特殊姿勢。

除了萬曆皇帝的姿勢呈現側臥，就連同時葬於十三陵的孝端皇后遺體也是一樣，據《泰昌實錄》記載，當時從北京城抬萬曆帝棺槨到昌平時，繩索意外斷掉導致棺木傾斜，所以皇帝的遺體才會側翻，但更早下葬孝靖皇后遺體也是側臥，棺槨傾倒的說法因而被排除。

部分考古學家認為，明朝當時推崇的道教相信「魂歸北斗」，也就是古人視北斗星為吉祥之星，而且又位於天空中心，所以古代流傳皇帝死後會住在北斗七星，推測萬曆皇帝為了演繹該寓意，而使用右側臥北斗七星葬法，但也有人專家駁斥，指萬曆皇帝應是信奉佛教，地宮出土較多與佛教相關文物，認為遺體姿勢視可能是佛法的「吉祥獅子臥」。