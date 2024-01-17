奧地利維也納一名40歲女子與27歲男友相戀，近日舉辦結婚典禮，移民警察竟闖入會場並逮捕新郎，指婚禮前10天男方庇護申請遭駁回，懷疑他為取得居留身分而「假結婚」，女子瞬間情緒崩潰，隨後緊急送醫救治，此事曝光後引發民眾反彈。

據《太陽報》報導，40歲岡都拉（Blonde Gundula）與男友哈姆札（Hamza）日前舉辦婚禮，哈姆札剛說完「我願意」，移民警察就闖入會場，阻止婚禮繼續進行，岡都拉氣得大喊「我有結婚的權利」，之後崩潰掩面落淚，哈姆札則是表情無奈地聆聽警方說法。

哈姆札是庫德族人，2022年開始在奧地利生活，1年半前在叔叔經營的酒吧認識岡都拉，儘管相差13歲，但年齡並未成為阻礙，兩人迅速墜入愛河，已籌備婚禮一段時間。不過移民警察表示，哈姆札的庇護申請在婚禮前10天被駁回，斷定他為取得居留身分而結婚。

岡都拉是一名學者，出生於德國，已在維也納生活17年，她訴諸法律程序，想辦法讓哈姆札盡快獲釋，避免他被驅逐出境，指控移民警察的行動不符合比例原則。岡都拉受訪提到，未婚夫個性暖心又敏感，如今遇到這種事情，讓他們覺得很可怕。