古代社會通常實行「一夫一妻多妾」制，大陸歷史學者指出，在唐朝正妻和妾室的地位分級嚴格，就算正妻過世了，也不能讓妾室上位，否則男子將遭到社會唾棄，此外，並不是每個人都能享盡齊人之福，經濟能力較差的男性很可能會娶不到老婆。

大陸清華大學歷史系教授張國剛指出，唐朝女性結婚年齡大約在15到19歲，男性則為20到23歲，但宦官人家因為注重「門當戶對」的觀念，所以結婚年齡會比普通人家還晚，尤其是男性，不過當他們結婚時，往往已經和其他女人發生過關係，甚至有了孩子，但並不被視為正式婚姻。

張國剛表示，「三十而立」指的就是到了30歲可以明媒正娶，也因為結婚較晚，所以家裡的長子不一定是嫡子，很可能是妾室或其他人所生，比如丫鬟、傭人、侍女等。

此外，唐朝的風俗是不能將妾升為妻，按照現代的說法就是禁止「小三轉正」，一度還有法律規範，因為妻是一種政治身分，只有名正言順的人才能持家、掌握家庭發展方向，如果擅自升妾室為正妻，男子就會遭到社會批判、唾棄。

不過古人「一夫一妻多妾」的制度，是否會造成男女比例失衡，讓男性更難找到老婆？張國剛說，唐朝的宦官人家並不多，且男性娶妻納妾可以往年輕的女性挑選，選擇多、不難找對象，因此只有經濟能力不佳會導致男人娶不到老婆。