葡萄牙一名女子日前到印尼峇里島旅遊，護照慘被當地的猴子搶走，儘管她試圖用一張紙交換，猴子卻只對她的護照感興趣，甚至用牙齒撕咬，把內頁撕了下來，讓女子崩潰不已。

根據《每日郵報》報導，葡萄牙一名女子到印尼峇里島的聖猴森林公園（Sacred Monkey Forest）旅遊，卻不小心弄丟了護照、被猴子搶走，等到她發現時，猴子已經緊緊將護照抓在手中翻看，女子試圖用一張紙交換，但猴子只對護照感興趣，連頭都沒有抬，下秒竟張口撕咬護照，直接將內頁扯了下來，讓女子頭痛不已，隨後旁邊出現另一隻猴子，讓女子嚇得連忙後退。

整個過程被一旁的路人拍攝下來，近日被分享在Instagram帳號「Idiots of Bali」上，網友們看完後紛紛留言，「看來必須用香蕉才能換回來了」、「誰會隨身攜帶護照？」、「至少她去移民局時，還有這段影片當作證據」、「千萬不要和這群『黑幫』玩」，另外也有人稱，護照就算只有輕微損壞也會被海關拒收，因此即使女子拿回已經被撕碎的護照也毫無用處。

報導指出，聖猴森林公園的猴子以「順手牽羊」而聞名，每年遊客提出的保險索賠也十分驚人，根據近5年的資料顯示，澳洲遊客因為峇里島猴子損失近1.7萬澳元（約新台幣35萬）。澳洲旅遊保險公司執行長麥考利（Jo McCauley）表示，「這些動物看起來很可愛，但也很狡猾。」因此旅遊期間必須保持謹慎與警惕，以免遭遇不幸。