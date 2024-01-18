非洲南部國家納米比亞的國家公園內，一頭黑犀牛為了納涼、喝水而跳進水坑中，未料卻害自己受困其中，母獅群見狀立刻將牠包圍，就在生死關頭，救星象群突然出現，趕跑了獅群，但就算大象怎麼努力，犀牛仍無法從水坑逃脫，大象只好無奈離開，放任犀牛遭母獅群溺死。

YouTube頻道「Latest Sightings」近日分享一段影片，由《Discovery》顧問經紀人海思威（Kim Hathway）在納米比亞的埃托沙國家公園（Etosha National Park）拍攝。當時一頭黑犀牛從山上跑向水坑，跳進裡面的泥水，試圖在炎熱的天氣中涼快一下，牠並未在意附近的掠食者，一心只想喝水，母獅群注意到水坑的動靜，於是一隻隻聚集在牠的身邊。

然而黑犀牛看著獅群步步逼近，卻沒有做出任何反應，海斯威感覺不對勁，觀察了一陣子才意識到，水坑很深，裡面又有厚厚的泥水，犀牛直接被困在裡面無法動彈，自然也無法逃跑，只能被動地成為獅群的大餐，母獅見犀牛毫無反應，大膽地爬上牠的背啃咬。

未料獅群獵食的騷動聲引來大象群，牠們以「象多勢眾」的陣型逼退獅群，隨著威脅消失，大部分的大象選擇繼續趕路，其中一頭大象竟主動伸出援手，試圖幫助犀牛離開水坑，只見牠用象牙、象鼻不斷推動犀牛的身體，但救援行動持續了幾個小時，犀牛仍死死卡在水坑裡，大象只好無奈放棄，回到同伴的身邊。

獅群見大象離開，又回到犀牛身旁，這時象群還在附近，牠們又追趕了獅群幾次，但很快就意識到犀牛已經沒有希望了，牠們也無能為力，只好留下犀牛離開，最終母獅成功爬上了犀牛的背，讓牠溺水身亡。