美國一名女子16年前與丈夫結婚僅2年，對方就因車禍造成腦部受傷，從此失去自理能力，無法履行婚姻義務，女子最終選擇離婚但並未離開，依然堅守當初的誓言，擔起照顧對方的責任，就算有了新伴侶依舊不離不棄，與前夫、現任老公同居長達10年。

根據《CBS新聞》報導，克莉斯（Kris Armstrong）和前夫布蘭登（Brandon Smith）從15歲認識並交往，更在21歲那年結婚，未料婚後僅2年，布蘭登開車出門被卡車追撞，一度昏迷2個月，清醒後他因腦部嚴重受損，終身只能坐輪椅，而且溝通困難，基本上沒有自理能力，食衣住行等都需他人協助照顧。

克莉斯並未忘記當初婚禮上的誓言，選擇照顧布蘭登，2年後她想繼續往前進，希望能再組家庭，名義上與布蘭登離婚，但兩人依舊住在一起，之後她認識新對象詹姆士（James），未料他得知克莉斯的狀況後，他不但沒退卻，甚至願意與她一起照顧布蘭登，協助換衣服、餵食等，從來沒有一句怨言，讓克莉絲非常感動。

克莉斯提到，離婚後她爭取成為布蘭登的法定監護人，而詹姆士是一名單親爸爸，他們在2014年認識並於隔年結婚，事隔10年，孩子與布蘭登相處融洽，「他們坐在沙發上時都會依偎在一起，這個家充滿愛，我也時常分享自己的經歷」，先前她將此事上傳至抖音，引發網友熱議，累積430萬觀看次數，許多人都覺得非常感動。