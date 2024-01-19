美國一名音樂創作者自曝同時讓5名女子懷孕，她們不僅沒爭風吃醋，甚至還接受彼此，近日一起舉辦產前寶寶派對，5女1男同框照分享至抖音，引發網友熱烈討論，累積1000萬觀看次數，不少人直呼太誇張。

根據《每日郵報》報導，紐約布魯克林一名29歲女音樂家麗姿（Lizzy Ashliegh）在抖音提到，她與另外4名懷孕女性近日舉辦產前寶寶派對（Baby shower），然而她們腹中胎兒的父親竟是同一人，也就是音樂創作者威爾斯（Zeddy Wills）。

麗姿提到，她們決定生下孩子並一起照顧，但並未解釋更多細節，只說正在考慮拍影片說明。不少網友驚訝回應「大家在一起不尷尬嗎」、「這種行為無疑是偷吃，你們竟還接受，太扯了」、「這種事情也曾發生在我身上，我抓包男友讓3名女性同時懷孕」、「我住在墨西哥米卻肯州的父親就做過這種事情」。

麗姿事後曝光派對照片，表示她們都很愛孩子的父親，「家人也都接受了，大家決定一起努力，希望給孩子更好的生活，這會是一個很大的家庭」。不過也有人質疑，一切可能只是噱頭，想為他們的音樂作品打廣告，但麗姿與威爾斯等人並未多做回應。