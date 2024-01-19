泰國一名18歲少女在家睡覺時，感覺有人撫摸她，睜眼發現旁邊多了一名陌生男子，嚇得大喊跑出房門，男子跟在她身後，少女的父親就睡在隔壁房間，聽到動靜後起身查看，三兩下就抓住陌生男並打痛毆一頓，原來少女父親曾是一名拳擊手。

根據泰媒《Thaiger》報導，18歲少女帕里查特（Parichart Chimlongdam）18日凌晨2時左右，睡到一半感覺被觸碰而驚醒，眼前竟是一名陌生男子，躺在旁邊盯著她看，帕里查特起初以為是作夢，驚覺不對勁後趕緊起身呼救，男子跟著她跑出房間。

帕里查特的47歲父親薩農（Sanoe Chimlongdam）曾是一名拳擊手，當時睡在隔壁房間，聽到女兒求救聲立刻衝出來，使出拳擊招數制伏陌生男，暴打對方並綁住手腳，他氣得把男子拖到家門口，想將人綁到機車上示眾，最終被阻止才罷手。

薩農表示，他動用私刑是正當防衛，假若當天他不在家，女兒恐遭陌生男性侵得逞，但他也很自責，指事後發現住家後門未關，讓對方有機可趁，而女兒平時睡覺不會關臥室門，陌生男才會溜進她房間，未來會多加注意，絕不讓類似事情再次發生。而陌生男被控犯下私闖民宅及性侵未遂，目前全案已進入司法程序偵辦。