古代皇室重視葬禮儀式，皇帝駕崩後會受厚葬，埋入大量珍稀陪葬品，因此陵寢通常設有機關，防止被有心人士偷盜。1956年大陸考古學家挖出明朝定陵地宮，但從外側石門往內推，卻始終推不開，不論找來多少人都沒用，透過縫隙才發現內藏機關。

大陸導遊房博在微博指出，明十三陵之一的「定陵」位於北京市昌平區大峪山東麓，是明神宗朱翊鈞和孝端顯皇后、孝靖太后的合葬墓，考古學家研究定陵時，注意到地宮外有一扇大石門，不管他們怎麼推都沒用，石門一動也不動，讓眾人感到非常困惑。

由於石門並未完全密合，考古學家從縫隙往內看，發現石門被一塊石柱頂住，石柱名稱是「自來石」，類似於現代的自動門鎖，其長度比照門上卡榫與地面凹槽的斜向距離做設計，一旦石門關閉後，石柱就會頂住石門，從外面根本打不開。

明朝史料記載，當時工匠會設計開石門的鑰匙「拐釘」，但造型如何已無從查證。考古團隊不願撞開石門，擔心損壞地宮，最終使用粗鐵線與木棍作為工具，在鐵線前端做出一個圈，沿著石門縫隙伸進去套住自來石頂部，再用木棍往內推，使自來石逐漸立直，地宮才順利被打開，定陵也是明十三陵中唯一一座被發掘的帝王陵寢。