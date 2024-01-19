國外一名30歲男子的女友11年前懷孕，但當時她承認在外偷吃，不清楚生父是誰，男子並未馬上分手，選擇陪伴對方生下孩子，做了親子鑑定確定是他的骨肉後，決定承擔起當父親的責任，近日發現孩子越來越不像他，才知道當時的鑑定報告是女友偽造的。

一名30歲男子在知名論壇Reddit發文，指18歲那年他的女友懷孕，但對方坦承偷吃，不知道腹中胎兒的父親是誰，他當時雖然很氣憤，但仍保持冷靜，想辦法解決問題，「我跟她說先把小孩生下來，日後再去做親子鑑定」，女友順利分娩後，使用簡易DNA檢測工具做測試，不久後收到報告，確認寶寶是他的親生骨肉。

原PO提到，雖然最後還是與女友分手，但他仍盡到做父親的義務，持續關心兒子的狀況，但近日他開始覺得不對勁，兒子長得不像他，反而神似小王的模樣，決定重做親子鑑定，發現兩人沒有血緣關係，才知當初女友給他的報告結果是假的，「我那時還小也沒想這麼多，將沾有DNA的棉花棒交給女友寄送至檢測機構，她疑似偷偷掉包」。

原PO崩潰地說，發現兒子不是他的骨肉後，瞬間覺得多年人生被奪走，目前試圖尋求法律途徑控告前女友，並撤銷兒子出生證明上生父的身分，但當地州檢察官不接受案件，讓他感到非常無助，於是PO文向網友詢問如何是好，不少人建議他可以改走民事訴訟，並表示「前女友確實很過分，但整件是最可憐的還是小孩」。