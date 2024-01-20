泰國一名男子結婚長達20年，近日妻子外遇並提出離婚，兩人約好時間辦理手續，妻子竟帶小王赴約，男子瞬間情緒失控，趴在對方的車上威脅，妻子見狀並未停車，甚至在高速公路上開了15公里，直到警察發現才結束這場驚魂記。

根據《The Thaiger》報導，40歲的席提朋（Sittipunt）與妻子蘇南（Sunan）結婚長達20年，兩人育有3名子女，婚後卻發現妻子多次出軌，他最終都選擇原諒，未料近日妻子在網路上認識情夫並提出離婚，席提朋雖然難過仍選擇接受。

席提朋與妻子相約簽署離婚協議書，要求兩人單獨見面，當天蘇南卻開車載情夫現身，席提朋提到，他在高速公路撞見這一幕，要求妻子停車不成，兩人的車子發生擦撞，隨後他下車理論，蘇南卻執意開車離開，一氣之下他跳到對方的車上。

席提朋趴擋風玻璃上，蘇南在高速公路開了長達15公里，直到員警普塔卡維（Tiwa Puttakawee）發現趕緊攔車，蘇南表示，席提朋曾威脅要傷害她，為了安全起見才沒下車，並選擇載情夫逃走。三人最終被帶往警局，但警方並未透露他們是否達成協議。