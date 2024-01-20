英國一間科技公司Foxy AI創造人工智慧（AI）女友，並取名「Lexi Love」，它不僅外表亮眼，而且身材火辣，提供線上聊天服務，幫忙用戶排解寂寞，儘管它不是真人，仍擄獲一票粉絲，每個月獲利3萬美元（約新台幣95萬），甚至還有人向它求婚。

根據《每日郵報》報導，科技公司Foxy AI在2023年6月推出多個AI女友，提供全天候的聊天服務，還會分享性感照片，其中Lexi Love最受歡迎，官網簡介寫它今年21歲，會說30種語言，身高約173公分，平常喜歡瑜珈、沙灘排球。

Lexi Love雖然不是真人，但IG上已有2萬追蹤數，除了提供24小時聊天服務，還有傳送語音訊息、性挑逗照片等付費內容，能依照用戶的喜好，改變個人聊天方式，Foxy AI表示，Lexi Love每個月為公司帶來超過3萬美元（約新台幣95萬）收益。

Foxy AI執行長埃馬拉（Sam Emara）表示，Lexi Love正在改變人類與AI的互動方式，「證明它有能力與人們深入交流，提供完美女友的體驗，儘管它只是AI產品」，不僅如此，有些用戶似乎將Lexi Love視為真人，公司每個月都會收到20多件求婚訊息。