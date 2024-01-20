美國堪薩斯州一名35歲女子近日PO出全家照，表示她在國中時生下第一胎，日後幾乎每年都在懷孕，經歷了2段婚姻，如今擁有12個小孩，她曾被前夫家暴，一度成為單親媽媽，此事曝光後，有些網友痛批她自私，沒有顧及孩子的需要。

根據《太陽報》報導，35歲布利特妮（Britni Church）近日在抖音分享自身故事，指她15歲時懷孕，隔年順利生下孩子，18歲已成為3個孩子的媽，婚後發現丈夫竟會吸毒和家暴，為了孩子她選擇隱忍，陸續又生下3個孩子，最終才受不了離開。

布利特妮在2014年遇到擔任分包商的現任丈夫克里斯（Chris），兩人婚後生下6個小孩，其中還有3胞胎，如今組成14人的大家庭，一共有5個女兒、7個兒子，目前不打算再生，由於家中人口多，每個月光是買牛奶就花費200美元（約新台幣6280元）。

此事曝光後，不少人認為大家庭很熱鬧，紛紛給予祝福，「我光是照顧1個孩子就累翻，你還照顧一群小孩，真的佩服」、「超級媽媽」，但也有人認為，布利特妮的行為很自私，「難道都不會節育嗎？」、「像是在收集孩子，超噁心」、「這不是值得吹噓的事情吧」、「生這麼多小孩，是有什麼目的嗎」。

布利特妮事後回應，當初帶6個孩子離婚時，她確實覺得很丟臉，但她不後悔生這麼多孩子，如今甚至以小孩們為榮，「即使給我全世界，我也不願意拿孩子做交換」，不過她也坦言，有時為了避免被批評，會稱孩子的父親都是同一位。

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