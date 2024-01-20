漢景帝劉啟是西漢第6位皇帝，他曾與嬪妃的宮女生下1子「劉發」，由於劉發的母親身分卑微，其地位也受影響，只分到小面積的封地，但劉發並非省油的燈，一次趁父親生日時他跳舞助興，靠著舞蹈獲注意，成功得到3塊封地。

大陸北京舞蹈學院教授袁禾在節目《遇鑑文明》提到，漢景帝的兒子劉發被封長沙王，但因他的母親是嬪妃的宮女，所以獲得的封地面積較小，資源更是貧瘠，劉發自知面臨的困境，長大後在漢景帝的生日宴會上，他決定用歌舞為父親助興。

而漢朝崇尚歌舞文化，貴族子弟能歌善舞，從小接受專門樂舞訓練，劉發也不例外，未料據《漢書》記載「定王但張袖小舉手，左右笑其拙」，劉發跳舞卻表現異常，立在原地且肢體動作小，在場所有人都嘲笑他笨拙，漢景帝看了感覺奇怪，於是詢問原因。

劉發便說「臣國小地狹，不足迴旋。」意思是他的封地如此小，連轉一個圈的餘地都沒有，怎麼能好好地跳舞，漢景帝瞬間懂兒子的意思，隨後將武陵郡、零陵郡和桂陽郡三地劃給他管轄，而劉發在位長達27年，直到元光六年（前129年）年去世，諡為長沙定王。