美國科羅拉多州一名屋主買下一棟2層樓房屋，豈料打掃環境時，在前院發現一個冰櫃，裡面放有詭異袋子，懷疑內容物是人類遺骸，趕緊報警求助，經過驗屍官辦公室確認後，證實是人類的頭顱與手部，目前正在調查遺骸身分。

根據《CBS》報導，一名屋主近日買下位於梅薩郡（Mesa County）大章克申（Grand Junction）一棟房屋，12日在前院打掃衛生環境時，發現一個大冰櫃，打開來發現袋子內容物像人體遺骸，嚇得趕緊報警，員警獲報後前往調查。

梅薩郡驗屍官辦公室18日表示，屋主發現的確實是人類頭顱和手部遺骸。目前警方並未透露殘肢來自同一具還是多具遺體，僅透露「希望在尊重受害者及其家屬的同時，積極確認死者身分」，檢驗時間需要耗費時間，請大眾耐心等待，認為此案屬單一事件，並未對社區造成威脅。

此事曝光後，不少網友表示「新成交的房子直接變鬼屋」、「如果我是屋主，根本不敢入住」、「屋主有夠倒楣」、「太恐怖了，以後買房前必須多加注意，前屋主留下的家具都要好好檢查」、「美國連續殺人犯傑弗瑞達默（Jeffrey Dahmer）作案後會將遺體放在冰箱，兇手該不會是從中獲得靈感吧」。