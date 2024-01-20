印度一名26歲幫傭1年前到新加玻工作，未料卻突罹患腦中風，雇主不僅沒有解僱她，甚至自掏腰包幫付醫療費，但治療費用至少8萬新元（約新台幣187萬元），雇主PO出此事向群眾募資，若籌不到錢將延期新家裝修計劃，把錢挪來支付醫藥費。

根據《新明日報》報導，26歲幫傭佐姆晧（Jomhao Veinthutheng）2023年1月到新加坡工作，豈料12月28日出現嚴重頭痛、嘔吐，女雇主巴斯蒂奧（Sanjani Basdeo）帶她到診所就醫，但症狀依舊沒改善，隨後進行電腦斷層掃描，發現她的腦部發炎、出血。

佐姆晧住院治療後，在今年1月11日出院，2天後卻再次惡化，入院後被診斷出腦中風，趕緊進行手術清除血塊。巴斯蒂奧提到，佐姆晧的保險額度僅1.5萬新元（約新台幣35萬元），無法應對龐大的醫藥費，她不僅沒有坐視不管，還自掏腰包付治療費。

巴斯蒂奧表示，她與佐姆晧雖是雇傭關係，但佐姆晧性格開朗，平時從不斤斤計較，她們相處非常融洽，並將對方視為妹妹，最感動的是，佐姆晧認為自己會拖累別人，一開始還堅持回印度接受治療，在巴斯蒂奧極力說服下才打消念頭。

巴斯蒂奧表示，預估醫藥費可能高達7、8萬新元（約新台幣164萬至187萬），目前她PO網為佐姆晧籌措醫藥費，「到時如果募不到這麼多錢，我們會延遲原本3月的新家裝修計畫，先把錢拿出來支付佐姆晧的醫藥費」。