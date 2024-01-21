南韓一名母親帶國中生兒子到Buffet用餐，被眼尖的店員發現，兒子上完廁所回座位後，外表似乎有些變化，明明眼睛下面有一顆痣，上完廁所痣卻不見了，查看監視器畫面後才得知，這名國中生其實是一對雙胞胎，母親利用他們長得像的特徵，試圖吃霸王餐，只支付2個人的餐費。

根據《韓國日報》報導，前陣子一名曾在Buffet工作的南韓網友，在網路上分享了以「抓住吃霸王餐客人的故事」為題的文章，他透露當時一名母親帶著一名國中生進店用餐，國中生吃到一半突然離席去廁所，回來時他感覺有些不對勁，「這個學生的頭髮長度和之前那個有微妙的不同。」此外，去廁所前的國中生眼睛旁邊明明有顆痣，回來時痣卻不見了，「當學生離席時，手裡拿著iPhone，回來後拿的卻是三星手機。」

這些疑點讓原PO懷疑，這一家人明明是3個人用餐，卻利用雙胞胎長得像的特徵只想付2個人的費用，他將這件事報告給店經理，但對方並不相信，只是笑著問他「你在寫小說嗎？」一旁的店長聽到後，調出監視器畫面查看，也同樣察覺異常。

隨後店長找到該名母親詢問，對方瞬間表情慌張地否認，店長無奈表示，餐廳不會報警，但要求他們必須支付3人的費用，母親才終於承認，並打電話給另一名躲在廁所的孩子，3人繼續若無其事地用餐。

文章一出，立刻引發網友熱議，許多人都覺得這名母親的行為很荒唐，紛紛留言，「父母教小孩吃霸王餐，這太超過了吧」、「應該要求這家人支付10倍的費用」、「這媽媽真的是最糟糕的示範」，也有人稱讚原PO的眼睛非常敏銳，對於他能抓到吃霸王餐的客人感到驚訝不已。