國外一名男遊客日前到印度旅遊，途中手機遭猴子搶走，眾人見狀圍在一起幫忙，試圖用「以物易物」的方式換回手機，最後成功以一瓶飲料收買猴子，順利拿回手機，影片曝光後引發網友熱議，大家都覺得猴子聰明且狡猾，甚至不少人都有同樣的經驗。

根據《NDTV》報導，國外一名男遊客日前到印度夫林達凡（Vrindavan）的神廟觀光，未料手機遭當地野猴搶走，從網路流傳的影片可以看到，有2隻猴子坐在屋頂上，其中一隻的手上拿著手機，牆邊則聚集了一群試圖幫忙男子的民眾，決定用「以物易物」的方式拿回手機，只見他們不斷向高空拋起一瓶飲料，隨後猴子一把抓住飲料，就把手機往下丟，下方人群反應速度地接住。

影片在網路上曝光後引起討論，網友紛紛留言，「猴子也知道做交易要講求信用」、「猴子對於如何得到食物有了新的靈感」、「夫林達凡的猴子是最好的交易商」，另外也有不少人分享類似經驗，並表示隨著和人類的互動變多，當地的猴子也變得越來越聰明，懂得利用偷手機或眼鏡等物品，來和人類討價還價。

不久前，葡萄牙一名女子到印尼旅遊也遭猴子「搶劫」，她的護照被一隻猴子偷走，女子雖然試圖用一張白紙交換，但猴子只對她的護照感興趣，隨後張嘴撕咬，將內頁硬生生扯了下來，圍觀的民眾見狀都忍不住倒抽一口氣，女子也感到又氣又無奈。