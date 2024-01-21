弘晝是清朝雍正帝的第5個皇子，也是乾隆帝的弟弟，然而根據皇親國戚的描述，弘晝每天過著紙醉金迷的日子，還很喜歡替自己「辦喪事」，做出不少荒謬事蹟，因此又被稱作「荒唐王爺」，不過大陸北京故宮導覽員房博指出，真正的弘晝其實和記載有很大的反差，他的荒唐行為也只是為了明哲保身。

房博指出，禮親王昭槤在著作《嘯亭雜錄》中，描寫弘晝每天都在府邸過著紙醉金迷的日子，而且還喜歡玩「活出殯」的遊戲，明明活著卻假裝死了，把家裡布置的像靈堂一樣，還要下人為自己哭墳，誰哭的最賣力就賞賜誰。

不過房博表示，真實的弘晝和《嘯亭雜錄》中描述的樣子其實有很大的反差。弘晝出生於康熙五十年，比哥哥弘曆（乾隆帝）只小3個月，他們的父親雍正帝因為經歷過九子奪嫡的慘烈鬥爭，意識到兄弟之間親情的重要性，因此在教育弘曆和弘晝時下了一番功夫，在臨終前還囑咐弘曆，他和弘晝是一體的，應該誠心友愛、休戚相關。

在學業方面，雍正也找來名師教導兄弟倆，弘晝的天賦雖然沒有弘曆好，但他十分勤學，出版了名為《稽古齋全集》的書，紀錄他寫的詩詞歌賦，受到當時大學士的高度讚賞，弘曆登基後還讓他負責御書處，並在上書房擔任皇子們的總師傅，由此可知他的學問並不低。

房博也說，弘晝的個性非常好，即便知道雍正不會將皇位傳給自己，也沒有任何不滿的情緒，反而堅決地擁護並支持弘曆，因此後來弘晝過世，弘曆便賜諡號「恭」字，象徵他敬以事上、尊賢敬上的態度。而歷史學家則認為，弘晝後來會做這麼多荒唐的事蹟，主要是為了明哲保身，向弘曆表達自己沒有爭權奪利的心思。