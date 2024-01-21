墨西哥一名漁民近日發現一個「尖牙海怪」陳屍在沙灘上，且屍體已經嚴重腐爛，他覺得十分新奇有趣，於是拍下照片分享到網路上，未料引發當地民眾恐慌，不過專家看過照片後，要人們不必過於擔心，因為這個海怪雖然外表看起來可怕，但其實只是一隻海豹。

Fanged creature washed up on beach found by fishermenhttps://t.co/PzDTUaLfYz — Need To Know (@NeedToKnow_NTK) January 18, 2024

根據《每日郵報》報導，墨西哥塔巴斯科州的漁民近日在皮科德奧羅海灘（Pico de Oro Beach）發現一具詭異的「尖牙海怪」屍體，從照片中可以看到，這個海怪擁有壯碩的身體和極小的頭部，口腔內有多顆白皙的尖牙，手部則成蜷曲狀垂在身前，由於屍體已經嚴重腐爛，一般人難以辨別這個海怪的真實身分。

照片曝光後，立刻在多個社群平台瘋傳，引發當地人熱議與恐慌，不過動物專家指出，這個海怪雖然看起來可怕，但其實牠的真實身分只是一隻海豹，屍體具有所有海豹的特徵，而發現這具屍體的漁民也同意專家說法，認為這只是一隻普通的海豹，聽完專家的解答後，才終於平息了人們的擔憂。

報導指出，目前並不清楚墨西哥當局是否已派人前往海灘處理海豹的屍體，也不清楚他們是否有採集樣本，確認屍體的物種以及確切的死亡原因。