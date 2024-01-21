泰國一名女子半夜上廁所時，一打開門就和一條長約3公尺的眼鏡王蛇四目相對，讓她嚇得立刻把門關上，原本朦朧的睡意也瞬間消散，害怕地打電話向當地捕蛇團隊求助。由於蛇在泰國象徵好運，不少鄰居都認為女子十分幸運，她卻感到很無奈，直言擔心自己差點被咬死都來不及了。

根據泰媒報導，居住在宋卡府的女子蘇帕瓦迪（Supawadee Chukul）今日（1/21）凌晨上廁所時，一開門就看見一條眼鏡王蛇盤踞在馬桶旁邊，讓她瞬間嚇到睡意全無，立刻關上門防止眼鏡王蛇爬出來，並急忙打電話給當地的爬蟲救援隊尋求幫助。

救援人員塔威沙（Thaweesak Bunsat）接獲通報後，帶著裝備迅速抵達現場，耗時10分鐘就抓住這條長約3公尺的眼鏡王蛇，將牠放進準備好的麻袋中，並野放到遠離人群的森林中。

由於蛇在泰國象徵財運、好運，甚至有人會在蛇出沒的附近尋找數字，拿去購買樂透彩券，因此蘇帕瓦迪的鄰居聽到消息後，都認為眼鏡王蛇可能為她帶來好運，但蘇帕瓦迪卻不這麼認為，無奈表示，「誰會相信眼鏡王蛇能帶來好運？事實並非如此，當你親自碰到眼鏡王蛇就說不出這種話了，你只會擔心自己差一點被咬死，根本就不會在乎什麼幸運數字。」