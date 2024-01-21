大陸廣東發生一起恐怖的電梯事故，一名男子正要搭乘電梯時，左腳才剛邁出去，電梯就突然故障關門並下墜，導致男子的右腳卡在縫隙間不得動彈，只露出半截腿在外面，看起來就像是被電梯「吃掉」，消防人員到場時，男子的腿已經出血且麻痺，所幸救援及時，否則將面臨截肢的結果。

綜合陸媒報導，廣東深圳光明消防救援站在本月16日接獲通報，稱有人在電梯受困。從事發當時的監視器畫面可以看到，一名男子邁開左腳走進電梯，結果電梯突發故障，下一秒突然關門下墜，導致他的右腳來不及踏出去，被卡在縫隙間動彈不得，由於他的整個身體都在電梯內，只有右腳留在電梯外，看起來就像是被電梯「吃掉」，場面十分嚇人。

消防救援站隨即派出2輛消防車、11名救援人員前往現場，發現男子的大腿根部卡在8樓和9樓之間，且腿部已經出現出血和麻痺的狀況，情況非常危急，如果再繼續拖下去，很可能面臨截肢。

於是救援人員和維修公司聯絡，緊急暫停電梯運行，防止二次下墜，接著使用破壞工具撐開縫隙，以便有足夠的空間救援，所幸經過8分鐘就成功將受困男子救出，並交由現場醫護人員處理。