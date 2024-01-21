國外一名女子日前因為覺得有趣，替父母驗了DNA，未料卻發現他們的關係比想像中更「親近」，結果顯示她的父母其實有血緣關係，讓女子感到十分震驚，不知道該如何面對父母，於是上網尋求建議。

根據《鏡報》報導，國外一名21歲女網友在論壇《Reddit》發文，透露她和哥哥日前收到了別人送的DNA檢測盒，出於好奇他們替父母驗了DNA，卻意外發現父母竟有血緣關係，不是堂兄弟姊妹，就是叔叔和姪女或阿姨和外甥女，這個結果讓原PO和哥哥都震驚不已。

原PO在文中說明，父母確實很有可能是親戚，因為兩人很有夫妻臉，同樣擁有一頭黑髮、一對明亮的藍色眼睛，以及高大寬闊的肩膀，而且父母雙方都聲稱沒有任何親戚，自從兩人結婚並生了小孩之後，就一直住在現在的小鎮，從未想過搬家。

但他們仍對檢測結果抱持懷疑態度，「這確實讓人有點難以置信，因為我和我的兄弟姊妹都沒有遺傳到任何缺陷或疾病。」原PO表示，這個祕密目前只有她和哥哥知道，他們都不知該如何面對父母，「我們應該直接攤牌嗎？問他們到底發生什麼事？我已經做了最壞的打算，說不定他們都是孤兒，真的不知道彼此有血緣關係。」

文章一出立刻引發網友熱議，不少人建議她，都已經幸福快樂地過了這麼多年，沒必要再把真相說出來，破壞一家人的和諧；另外也有人分享類似的遭遇，「前幾年有一對情侶也是覺得好玩測了DNA，因為他們都是被領養的，結果最後發現他們是兄妹」。