美國一對夫妻為了領取父親的退休金，刻意隱瞞他的死訊，將屍體藏在家中，伴屍生活6年，並在這段時間收到共計21萬6067美元（約新台幣676萬）的退休金，等警方接獲消息，到這對夫妻家中查看時，他們父親的屍體早已木乃伊化。

根據《CBS News》報導，這起事件發生在美國堪薩斯州，據老翁麥克（Mike Carroll）的心律調節器（Pacemaker）顯示，他早已於2016年去世，享年81歲，然而麥克的女兒林恩（Lynn Ritter）和女婿柯里（Kirk Ritter）因為貪戀父親的退休金，選擇隱瞞死訊，並將屍體藏匿在家中。

直到2022年，柯里才通報麥克的死亡事件，當警方進入他們家裡時，發現屍體早已木乃伊化。其他親戚受訪表示，每次他們試圖打電話或登門探望時，林恩和柯里總是會找各種理由推託，稱麥克不方便講話，並想盡辦法讓他們相信麥克仍然活著。

報導指出，麥克過世後，林恩和柯里的大部分開銷來源於麥克的銀行存款，在伴屍6年期間，收到共計21萬6067美元的退休金，兩人以開支票的方式到銀行兌現，再拿去消費。目前林恩和柯里面臨多項指控，將在2月2日出庭。